وزيرة الصحة تتسلم رسالة ماجستير من مشرفة تمريض بوحدة الولادة طوارئ النساء والولادة بالسلمانية

المنامة في 23 يوليو/ بنا / أشادت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بجهود كوادر وزارة الصحة من خلال التعليم والتدريب للحصول شهادات تخصصية واحترافية لتطوير مجالات العمل، والتي تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى بجميع مرافق وزارة الصحة، مؤكدة دعمها المتواصل لمثل هذه الجهود واهتمامها بعملية التدريب والتطوير.



جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة بمكتبها السيدة معصومة السيد علوي حسين مشرفة تمريض بوحدة طوارئ الولادة بمجمع السلمانية الطبي، والتي سلمتها نسخة من رسالة الماجستير "الاطلاع على مدى وعي ومعرفة القابلات بأهمية التعلم المستمر وعلاقته بمهنتهم".



ورحّبت وزيرة الصحة بمشرفة تمريض بوحدة طوارئ الولادة بمجمع السلمانية الطبي، مشيدةً بموضوع رسالة الماجستير، وأكدت أهمية المضي في إجراء البحوث العلمية المتخصصة في كل المجالات الصحية، ومن بينها المجال الصحي للمرأة، بما يصب في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع على كافة الأصعدة.



واشارت السيدة معصومة السيد علوي حسين مشرفة تمريض بوحدة طوارئ الولادة بمجمع السلمانية الطبي، أن أهداف الدراسة جاءت للاطلاع على مدى وعي ومعرفة القابلات أمية التعليم المستمر وعلاقته بمهنتهم، وكذلك تحديد القضايا والمشاكل في الممارسة السريرة التي تؤثر عليهم، كذلك تطوير الاقتراحات والخطط المستقبلية في ممارية الرعاية الصحية.



وأعربت وزيرة الصحة عن شكرها وتقديرها السيدة معصومة السيد علوي حسين مشرفة تمريض بوحدة طوارئ الولادة بمجمع السلمانية الطبي على جهدها العلمي الطموح، متمنيةً لها دوام التوفيق والنجاح.



كما شكرت مشرفة تمريض بوحدة طوارئ الولادة بمجمع السلمانية الطبي سعادة الوزيرة على استقبالها وحسن ضيافتها، وتشجيعها وتحفيزها المستمر للدراسة و العمل الدؤوب لمزيد من التقدم والتطور.



ح ب/س.ي



بنا 1324 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 132 اخر تحديث : 2018/07/23 - 29 : 04 PM