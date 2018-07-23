مساعد وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي

المنامة في 23 يوليو / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، بالديوان العام للوزارة اليوم، سعادة السيد الكسيس كونستانتوبولس القائم بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي.



وخلال اللقاء، رحب سعادة مساعد وزير الخارجية بسعادة السيد الكسيس كونستانتوبولس، مستعرضًا علاقات الصداقة القوية التي تجمع مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، منوهًا بالحرص المشترك لتوطيد أواصر هذه العلاقات، ودفعها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مسؤولي مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.



من جانبه، أعرب سعادة السيد الكسيس كونستانتوبولس عن سعادته بلقاء مساعد وزير الخارجية، مشيدًا بالتطور الملموس في العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، وما تتسم به من شمول وتنوع على مختلف المستويات، مؤكدًا ضرورة العمل على تعزيز التعاون بينهما بما يلبي طموحاتهما، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والنماء.



ن.ع/ع ع



بنا 1354 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/07/23 - 15 : 05 PM