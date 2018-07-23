الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع أعضاء لجنة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الرياض في 23 يوليو / بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، مع أعضاء لجنة التشريعات والأنظمة واللوائح الداخلية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، برئاسة الأستاذ عبدالمجيد بن أحمد السعدي مدير إدارة التكامل القضائي والعدلي رئيس اللجنة.

تم خلال الاجتماع بحث الجهود التي تبذلها لجنة التشريعات والأنظمة واللوائح الداخلية في الأمانة العامة في إعداد ومراجعة كافة التشريعات والأنظمة واللوائح الداخلية لمختلف القطاعات والإدارات في الأمانة العامة، وتعديل وتطوير ما يتطلب من تلك التشريعات واللوائح بما يتوافق مع متطلبات العمل وحاجاته.



وبهذه المناسبة أعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره وتقديره للجهود المباركة التي يبذلها أعضاء اللجنة في إعداد وتطوير مختلف التشريعات والأنظمة واللوائح الداخلية بالأمانة العامة، مؤكدا على محورية الدور الذي يقوم به التنظيم في تعزيز وتطوير أداء الأمانة العامة وأجهزتها ومنتسبيها.



ن.ف/ع ع



بنا 1255 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/23 - 22 : 04 PM