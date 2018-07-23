سمو رئيس الوزراء يستقبل سمو ولي العهد..وسموهما يستعرضان المنجزات التي تحققت للمملكة على كافة الصعد المنامة في 23 يوليو/ بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية.

وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ماضية في طريق الإنجاز والتنمية والتطور، وأكد سموهما استمرار الحكومة في تبني السياسات والبرامج التي تعزز قدرتها على التعامل مع التحديات لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل عهد جلالته الزاهر.



وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء المنجزات التي تحققت في مملكة البحرين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونوه سموهما في هذا الصدد بما أسهمت به المسيرة الديمقراطية من دعم للمكتسبات الوطنية وتعزيز لمكانة البحرين إقليمياً ودولياً.



ن.ف/خ.س



بنا 1244 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/23 - 55 : 03 PM