مجلس العموم البريطاني ونادي الأعمال الدبلوماسي يكرمان غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 23 يوليو/ بنا / قام سعادة النائب في مجلس العموم البريطاني عضو لجنة الشؤون الخارجية آندرو روسندل، ورئيس نادي الأعمال الدبلوماسي سعادة السفير جافِد مالك بتكريم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس، ونائبه الاول السيد خالد محمد نجيبي، وذلك على هامش مشاركة وفد الغرفة في "منتدى البحرين لفرص الاستثمار الأول" الذي أقيم مؤخراً في مقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن.

وبمناسبة ذلك اعرب رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس عن خالص اعتزازه وتقديره لهذا التكريم، مؤكداً أن الغرفة ستواصل سعيها في سبيل تعزيز مشاركة البحرين في مختلف المحافل الدولية خاصة وان ذلك سوف يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية من جانب، وفي تعزيز حجم التبادل التجاري للبحرين مع مختلف دول العالم من جانب آخر.



وبدوره اشار النائب الاول لرئيس الغرفة السيد خالد محمد نجيبي إلى ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قد كرست نفسها مركزا رائداً للأعمال والتجارة، واصحبت تمثل بوابة اقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، لاسيما وأن العديد من الشركات العالمية اتخذت من البحرين مقرا رئيسا لها وتطلق منها أعمالها لجميع دول المنطقة، مؤكداً بأن الغرفة حريصة كل الحرص على المشاركة في المحافل الدولية لدعم الاقتصاد البحريني وقطاعها الخاص.





ح ب/خ.س



بنا 1242 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/23 - 57 : 03 PM