في جولة تفقدية للسوق الشعبي بمدينة عيسى .. مدير عام الجنوبية: السوق الشعبي يشهد نقله نوعية على مستوى الخدمات

المنامة في 23 يوليو/ بنا / مع استمرار الجولات التفقدية للأسواق الشعبية والمركزية بالمنطقة الجنوبية قام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله بجولة تفقدية لسوق مدينة عيسى الشعبي للوقوف على أبرز احتياجات ومتطلبات السوق يرافقه مدير إدارة الموارد المالية والبشرية السيد حسن عبد الله المناعي وعدد من المسئولين بالبلدية، وتأتي هذه الجولة استمرارية للجولات التفقدية التي تقوم بها البلدية لرفع مستوى الأسواق بالمنطقة الجنوبية.



وخلال الجولة التفقدية صباح الاثنين جرى الوقوف على أبرز احتياجات البائعين والمنتفعين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم واخذها بعين الاعتبار من أجل توفير أفضل الخدمات لمرافق السوق.



كما تم الاطلاع على أبرز الاحتياجات والمتطلبات التطويرية للسوق الشعبي من كافة النواحي ومنها جانب زيادة عدد مواقف السيارات بالتعاون مع إدارة الطرق بشئون الأشغال حيث انتهت الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع من العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للمواقف من 200 إلى 720 موقفا، وعمل الأرصفة، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتركيب لوحات ولافتات إرشادية تسهل على مرتادي السوق الوصول إلى وجهتهم بكل يسر وسهولة. إلى جانب الانتهاء من تركيب الكاميرات الأمنية وزيادة الإنارة. هذا إلى جانب تركيب المظلات للمحلات وتطوير المرافق الصحية حيث تم البدء في إنشاء 12 دورة مياه إضافية للرجال والنساء ودورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، علماً أن دورات المياه الحالية في السوق يبلغ عددها 8 (4 للرجال و4 للنساء).



ويأتي ذلك ضمن توجه البلدية لجعل السوق الشعبي محطة سياحية وتسوقيه للزوار من داخل مملكة البحرين وخارجها، بحيث يتم توفير جميع الخدمات الأساسية والمرافق المهمة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله.

وفي الختام أكد المدير العام المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله أن السوق الشعبي سيشهد نقلة نوعية على صعيد توفير الخدمات لمرتاديه في الفترة القادمة. متوجها بالشكر لسعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبد الله خلف ووكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور نبيل محمد أبو الفتح على متابعتهما للأعمال التطويرية لأسواق المنطقة الجنوبية.



ح ب/خ.س



بنا 1222 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/23 - 32 : 03 PM