تدريب عدد من طلبة الجامعات في شئون البلديات

المنامة في 23 يوليو / بنا / ضمن التعاون بين عدد من جامعات مملكة البحرين ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قام عدد من الطلبة بالتدريب في "شؤون البلديات" وذلك ضمن الساعات المعتمدة لمتطلبات تخرج الطلاب، في تخصصات الهندسة ونظم المعلومات وادارة الاعمال والمحاسبة والزراعة والإعلام.



وقد تم تدريب الطلبة في مختلف الإدارات في شئون البلديات والتخطيط العمراني وشئون الزراعة بالإضافة الى البلديات الاربع خلال الفترة من 1 يوليو الى 31 أغسطس 2016 لاستكمال متطلبات التخرج.



ورحبت مدير ادارة الموارد البشرية أمينة عبدالواحد أحمد بالطلبة المتدربين في الوزارة، وقدمت لهم شرحا مختصرا عن الهدف العام من التدريب الصيفي الذي تتبناه الوزارة بشكل سنوي بالتعاون المشترك مع الجامعات والمعاهد التدريبية انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في تأهيل الكوادر البشرية للدخول إلى سوق العمل، كما حثتهم على ضرورة الاستغلال الأمثل للفرصة التي اتيحت لهم من خلال الاستفادة من خبرات المختصين من مختلف إدارات الوزارة وعدم التردد في طلب المشورة وإثبات المهارات والقدرات خلال هذه التجربة الفريدة وصقل الجانب النظري الذي تم اكتسابه في مقاعد الدراسة بالجانب العملي التطبيقي، كما قدمت نبذة تاريخية مختصرة عن تأسيس وأنشاء مبنى الوزارة.



وعبرت مديرة الموارد عن اعتزاز الوزارة بتدريب أبناء المملكة في شتى المجالات التي تقع ضمن اختصاصها، من أجل تأهيلهم مهنياً لمرحلة حياتهم العملية المقبلة بعد التخرج، متمنية أن تكون مخرجات التدريب دافعاً لهم للتوجه إلى سوق العمل بكل ثقة، وأن يكون البرنامج التدريبي المقدم لهم قد ساهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة، مؤكدة أن التعاون مستمر مع جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية بالمملكة لتدريب وتأهيل الطلبة، لافته إلى أن الوزارة تفتخر بأن تكون جزءاً من العملية التعليمية من خلال تدريب وتأهيل الطلبة الجامعيين تمهيداً لدخولهم إلى سوق العمل.



وعبر الطلبة المتدربون عن شكرهم وتقديرهم "لشئون البلديات" على إتاحة مثل هذه الفرصة للاستفادة والاطلاع على سير أعمال في مختلف الادارات.



أ.أ/ع ع



بنا 1222 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/23 - 31 : 03 PM