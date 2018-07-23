رئيس مجلس الشورى يزور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

المنامة في 23 يوليو/ بنا / زار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث كان في الاستقبال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ال خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بحضور نائب الرئيس السيدة بيتسي ماثيوسن وأعضاء من مجلس أمناء المركز.



وأبدى الدكتور خالد بن خليفة ال خليفة سعادته بهذه الزيارة حيث أشاد بجهود مجلس الشورى وتعاونه المستمر مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تنفيذ رؤية جلالة الملك المفدى في ترسيخ سياسة الانفتاح والتعايش و قبول الأخر ، مشيرا الى أن دبلوماسية التعايش والسلام العالمي التي تتبعها البحرين هي ورقة الضمان الرابحة التي يجب أن نستند عليها في تقديم المملكة كأنموذج حضاري ملهم في مجال احترام وقبول الآخر.



واضاف أن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وضع الاطار الكامل لجهود التعايش السلمي، بدءاً بالتشريعات والقوانين المهيأة لأجواء الامن والسلام وصولا الى تدشين مركز عالمي متخصص ورائد في رسالته وأهدافه، موضحا الدكتور خالد بن خليفة تطلع المركز لإعداد الدراسات والبحوث بخصوص التشريعات والقوانين التي أصدرت في مجال تمكين التعايش والتسامح والتعددية بين اطياف المجتمع.



من جهته أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح بالجهود الكبيرة للمركز في نشر قيم التسامح والتعايش وإيجاد سبل التحاور بين مختلف الاديان والثقافات .



وأكد الصالح :"أن المركز جاء في وقتٍ استراتيجي يحتم علينا جميعاً أن ندعم ونبارك أهدافه وأنشطته، بل وأن نكون جميعاً شركاء في إنجازاته الوطنية، في نشر دعوات السلام ونبذ التطرف والارهاب".



ح ب/خ.س



بنا 1210 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/23 - 17 : 03 PM