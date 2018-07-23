محافظة العاصمة تدشن النشاط الصيفي لنادي الشباب بمشاركة 330 شابا

المنامة في 23 يوليو / بنا / دشنت محافظة العاصمة النشاط الصيفي لنادي الشباب الرياضي الذي يقام بدعم من البنك الأهلي المتحد، ويستهدف 330 ناشئا وشابا في منطقة جدحفص.



ومن المقرر أن ينخرط المشاركون في عدد من الأنشطة والفعاليات المنوعة التي تهدف إلى تنمية قدراتهم ومواهبهم وبث روح القيادة والإبداع لديهم، وترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة وتعزيز الانتماء إلى الوطن والولاء لقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، والتي ستتواصل حتى 30 أغسطس المقبل.



جاء ذلك خلال استقبال سعادة الاستاذ حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة للأستاذ ميرزا أحمد رئيس نادي الشباب وعدد من أعضاء النادي، حيث أكد المدني على مواصلة محافظة العاصمة رعاية ودعم البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمع وغرس القيم والمفاهيم الإيجابية للمساهمة في تنشئة جيل واع ومعطاء لوطنه، وتسهم في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية التي تعول عليها المحافظة لدورها في تعميق الحس الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية.



من جهته، أعرب رئيس نادي الشباب عن شكره وتقديره لمعالي المحافظ ونائبه على دعمهم برنامج النشاط الصيفي للنادي، والذي يعكس اهتمام المحافظة بفئة النشء والشباب من خلال دعم الفعاليات والبرامج التي تعمل على جذبهم واستغلال طاقتهم وأوقات فراغهم بأنشطة تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.



حضر اللقاء السيد عبدالرحمن العباسي رئيس قسم البرامج الاجتماعية في المحافظة، والأستاذ محمد فخر مدير نادي الشباب، والأستاذ سيد علوي المشقاب مدير العلاقات العامة بالنادي.



ل.ب/ع ع



بنا 1149 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/23 - 00 : 03 PM