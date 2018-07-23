رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل الباحث حسين إسماعيل

المنامة في 23 يوليو / بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمكتبه بمبنى الجهاز الباحث حسين إسماعيل الذي أهدى معاليه نسخة كتابه (إمارات الخير .. سنوات من البناء والنماء).



وشكر معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة الباحث حسين إسماعيل على هذا الإهداء المتميز، مثنياً على ما بذله الكاتب في هذا العمل، معرباً عن أعجابه بما جاء في الكتاب من جهد توثيقي يشكر عليه والذي أصدره بمناسبة عام زايد 2018 والذي يؤرخ مرحلة تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وما تم تحقيقه من إنجازات ومشاريع كبيرة في دولة الامارات خلال فترة حكمه رحمه الله، متمنياً معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري للباحث مزيداً من التوفيق والنجاح.



من جانبه تقدم الاستاذ حسين اسماعيل بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، على حفاوة الاستقبال، ولما لاقاه من دعم ومساندة وتشجيع على الاستمرار وتقديم المزيد.



ن.ف/ع ع



بنا 1126 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/23 - 33 : 02 PM