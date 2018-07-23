المبعوث الخاص للديوان الملكي تستقبل السفير الصيني لدى المملكة المنامة في 23 يوليو / بنا / استقبلت سعادة السيدة سميرة إبراهيم بن رجب المبعوث الخاص للديوان الملكي صباح اليوم سعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى مملكة البحرين.

وقد رحبت سعادة السيدة سميرة بن رجب بالسفير معربة عن خالص تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية بالمملكة لتعزيز وتنمية علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مؤكدة حرص البلدين الصديقين على توطيد وتطوير هذه العلاقات لتصل إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة.



بدوره، أعرب سعادة السفير أنور حبيب الله عن شكره وتقديره لسعادة المبعوث الخاص للديوان الملكي على حسن الاستقبال مؤكداً حرصه وسعيه على تنمية وتطوير العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات.



وتم خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.



ح ب/ع ع



بنا 1114 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/23 - 50 : 02 PM