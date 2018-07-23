الهلال الأحمر السعودي يستعد لموسم الحج بـ 2631 فردا و 105 مراكز إسعافيه للمشاعر والعاصمة المقدسة الرياض في 23 يوليو / بنا / كثفت هيئة الهلال الأحمر السعوي استعداداتها لموسم الحج للعام الحالي لتقديم خدماتها الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وكذلك زوار المسجد النبوي والمدينة المنورة.



وجندت الهيئة، كما جاء في وكالة الانباء السعودية ، أكثر من 2631 شخصا ما بين أطباء وأخصائيين وإداريين وفنيين بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وجهّزت 69 مركزاً إسعافيا في المشاعر المقدسة؛ منى والمزدلفة وعرفات، والطرق المؤدية إليها، و36 مركزاً إسعافيا في نطاق العاصمة المقدسة، 15 سيارة إسعاف و27 دراجة نارية.

كما جهزت 21 مركزاً إسعافيا في نطاق المدينة المنورة والحرم المدني الشريف، وأكثر من 10 مراكز إسعافية أخرى توزعت على المطارات والمنافذ البرية.



كما اشارت الهيئة الى تجهيز وتوفير مراكز الإسعاف الثابتة والموسمية وتوسيع انتشارها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى جميع الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك توفير الفرق الإسعافية المؤهلة من الأطباء والفنيين والسائقين وسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات وتوفير الخدمات المساندة لها من حيث توفير غرف العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.



خ.س



بنا 1013 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/23 - 22 : 01 PM