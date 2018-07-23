الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر دليل عمل مقرري مجلس المفوضين واللجان المنامة في 23 يوليو/ بنا / أصدرت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دليلا داخليا حول العمل والمهام المكلف بها مقررو مجلس المفوضين واللجان النوعية الدائمة، والذي يأتي شارحا لدور ومهام مقرري مجلس المفوضين واللجان النوعية الدائمة وهي لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، في متابعة الاجتماعات والاستعداد لها والمهام الملقاة على عاتقهم والتحضيرات المطلوب عليهم القيام بها قبل عقد الاجتماع، من إعداد مشروع جدول الأعمال واعتماده والمدد المحددة له، وإرساله عبر البريد الإلكتروني، والتأكد من صيغ الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية التي ترسل لأعضاء مجلس المفوضين، وأعضاء اللجان النوعية الدائمة – حسب الأحوال، وما على المقررين القيام به يوم عقد الاجتماع، من التأكد من جاهزية قاعة الاجتماع، وإعداد عروض (PowerPoint) لجداول الأعمال وتسجيل محاضر الاجتماع، وإعداد الأخبار الصحفية، ودورهم في إعداد مسودة المحضر ومتابعة القرارات والتوصيات بعد عقد الاجتماع، والاستعداد للاجتماع القادم.

وقد أوضح الدكتور خليفة الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن جميع الاجتماعات سواء تلك التي يعقدها مجلس المفوضين أو التي تعقدها اللجان النوعية الدائمة تتوافق تماما مع السياسية الخضراء التي تتبعها المؤسسة الوطنية في الحفاظ على البيئة، حيث لا يتم فيها استخدام الأوراق، مما أدى الى تقليل التلوث الناتج من نسخ الأوراق أو التخلص من التالف منها إضافة إلى التوفير في ميزانية المؤسسة، كما أضاف الأمين العام بأنه يتم العمل حاليا على اعتماد التوقيع الإلكتروني لمحاضر الاجتماعات مما سيؤدي تدريجيا إلى إنهاء العمل بالأوراق الامر الذي سيعود بفائدة كبيرة في المحافظة على البيئة.





ل.ب/خ.س



بنا 0730 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/23 - 40 : 10 AM