هبوط اضطراري للطائرة التي تقل مديرة صندوق النقد الدولي في الأرجنتين بوينس ايرس في 23 يوليو / بنا / هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية تقل مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اضطراريا في الأرجنتين بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار إيزيزا ببوينس ايرس.



وذكرت صحيفتا كلارين ولا ناسيون المحليتان ومحطة (تي.إن) التلفزيونية أن الرحلة التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة تعرضت لانخفاض في ضغط الكابينة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي العاصمة الأرجنتينية فاضطرت للعودة إلى مطار إيزيزا للهبوط.



وحسب رويترز لم ترد تقارير عن وقوع إصابات مرتبطة بالحادث.



وكانت لاجارد تزور الأرجنتين مطلع الأسبوع لحضور اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين.





خ.س



بنا 0612 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/07/23 - 17 : 09 AM