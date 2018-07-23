اليماني يستعرض مع لوكوك القضايا الانسانية ويؤكد حرص الحكومة والتحالف على التعاطي الايجابي مع مبادرة الحديدة رغم التعنت الحوثي ابوظبي في 23 يوليو / بنا / اكد وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة مارك لوكوك اهتمام الحكومة اليمنية بالقضايا الإنسانية وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة في اليمن لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية.



واشار الوزير اليماني خلال اللقاء الذي جاء على هامش زيارته للعاصمة أبوظبي الى قرار الحكومة والتحالف في التعاطي الإيجابي مع المبادرة الخاصة بمحافظة الحديدة رغم مرور اكثر من شهر ونصف من تعنت المليشيا الحوثية.



وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية تأكيد اليماني، ان استمرار الحكومة والتحالف في تقديم كافة التسهيلات لإيصال المساعدات الانسانية والتجارية والوقود عبر مينائي الحديدة والصليف هو دليل واضح على انفتاح الحكومة اليمنية على مبادرات السلام التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، لإيجاد حل سلمي للأزمة.



كما اكد حرص الحكومة على إبقاء جميع موانئ البحر الأحمر تعمل بانسيابية وتستقبل المساعدات الإنسانية والإغاثية وألا تتأثر بالمعركة الدائرة هناك، واستمرار منح السفن التصاريح لدخول الميناء.



من جانبه استعرض لوكوك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة المحافظات، معبرا عن ارتياحه لتوجه الحكومة اليمنية لضمان استمرارية تشغيل موانئ البحر الأحمر.



خ.س



بنا 0600 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/23 - 05 : 09 AM