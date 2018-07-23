مصرع 11 ارهابيا على ايدي الجيش المالي باماكو في 23 يوليو / بنا / أعلنت حكومة مالي أن جيشها قتل الأحد 11 ارهابيا في وسط البلاد إثر "كمين إرهابي" اسفر عن مقتل أحد جنوده واصابة آخر بجروح.



وقالت وزارة الدفاع المالية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان دورية استطلاع وتأمين وقعت ضحية كمين نصبه ارهابيون في غابة سموني في دائرة ماسينا بمقاطعة سيغو في وسط البلاد.



واضاف البيان إنه "خلال هذه العملية تكبّدت القوات المسلحة مقتل جندي واصابة آخر، في حين احصينا مصرع 11 ارهابيا".





خ.س



بنا 0519 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/23 - 24 : 08 AM