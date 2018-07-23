الرئيس ترامب محذرا روحاني: لم نعد دولة تتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت واشنطن في 23 يوليو / بنا / وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة الى الرئيس الايراني حسن روحاني، متوعدا اياه بتداعيات "لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".



وقال ترامب في تغريدة بالأحرف الكبرى على تويتر "الى الرئيس الايراني روحاني: إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا والا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".



واضاف ترامب "لم نعد دولة يمكن ان تسكت عن تصريحاتك المختلة حول العنف والقتل. كن حذرا".











خ.س



بنا 0513 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/23 - 20 : 08 AM