بومبيو: إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة واشنطن في 23 يوليو / بنا / قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة، مشيرا إلى ما وصفه بأنه ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران.



وقال بومبيو الذي كان يتحدث لجمهور في ولاية كاليفورنيا مؤلف معظمه من أمريكيين من أصول إيرانية إن الأمر يرجع للإيرانيين لتحديد مسار البلاد، وإن واشنطن "ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة".



وأضاف بومبيو أن الحكومة الأمريكية ستطلق قناة تلفزيونية وإذاعة ناطقة باللغة الفارسية على مدار الأربع والعشرين ساعة علاوة على أدوات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الإيرانيين في إيران وفي أنحاء العالم.





خ.س



بنا 0503 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/23 - 20 : 08 AM