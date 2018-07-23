هيئة الهلال الإماراتي تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للنازحين في شبوة شبوة في 23 يوليو /بنا/ وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية عاجلة على النازحين من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي التابعة لإيران.



وأكد ممثل الهيئة في محافظة شبوة، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، أهمية هذه المساعدات في توفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشها النازحون إلى مديرية رضوم في محافظة شبوة.



وقال إن هذه المساعدات تأتي استكمالا للمبادرات الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .



خ.س



بنا 0448 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/23 - 18 : 08 AM