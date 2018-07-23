مصرع 12 شخصا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في اليابان طوكيو في 23 يوليو/ بنا / حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الاثنين من تواصل موجة الحر على البلاد حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق.



وذكرت وكالة الانباء الالمانية أن أكثر من 12 شخصا لقوا حتفهم في أنحاء متفرقة من اليابان خلال مطلع الاسبوع الجاري بسبب الاشتباه في اصابتهم بضربة شمس وأن جميع الضحايا تقريبا من المسنين.



وشهدت اليابان أمس الأحد ارتفاع في درجات الحرارة إلى ما فوق 35 درجة مئوية في 237 نقطة مراقبة من أصل 927 منطقة.



وحثت السلطات المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل التأكد من شرب الكثير من الماء وتجنب السير غير الضروري.









و.ش



بنا 0441 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/23 - 17 : 08 AM