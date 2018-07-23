استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجراحهما خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي بيت لحم في 23 يوليو/ بنا / استشهد طفل فلسطيني وأصيب شابان واعتقل آخران، خلال مواجهات وقعت مع جنود الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني لوكالة الانباء الفلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد الفتى أركان ثائر مزهر(17 عاما)، برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث ارتقى شهيدا.



وأكد مصدر طبي في مستشفى بيت جالا، إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم، وصفت حالتهما بالمستقرة، فيما أشار مصدر أمني إلى اعتقال الشابين محمد عدنان أبو عياش 25 عاما، وجمال عماد الصرعاوي 26 عاما، بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم وتفتيشهما.



وفي سياق متصل أعلن فجر اليوم الاثنين عن استشهاد المواطن كرم إبراهيم عرفات من منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وكان الشهيد عرفات أصيب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة الحدودية في 8 يونيو الماضي شرق المدينة.





و.ش



بنا 0436 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/23 - 16 : 08 AM