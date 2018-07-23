مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 23 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.



جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة.



جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون سلطان عُمان، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بذكرى يوم النهضة المباركة.



سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد عائلتي حجير والبوري‎.



سمو رئيس الوزراء يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون‎ لدول الخليج العربية.



لدى استقبال سموه لمعالي القائد العام.. سمو ولي العهد يشيد بالمستوى المميز من التحديث والتطوير الذي وصلت إليه قوة دفاع البحرين.



بشراكة مع (تمكين) وبتنظيم من اكاديمية الشرطة..انطلاق فعاليات (المعسكر الصيفي العاشر).



وكيل الأشغال وممثل (ثالثة الشمالية) يبحثان احتياجات الطرق والصرف الصحي‎.



الوزير خلف: سوق المحرق المركزي في مرحلة التشطيبات النهائية و3 أسواق لبيع التجزئة.



استلام أكثر من 1500 طلب حتى الآن..الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: آخر موعد للتقديم لــ"فريق البحرين للفضاء" 29 يوليو الجاري.



قائد خفر السواحل يفتتح الدورة التخصصية السادسة عشرة في العلوم البحرية.



‎مدير أمانة العاصمة : تطبيق آلية جديدة لتنظيم وقوف الشاحنات لفترات محدودة قريبا.



خلال مشاركته في منتدى أصيلة بالمغرب .. رئيس جامعة البحرين يدعو إلى توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



رئيس الأمن العام يترأس في لندن وفد البحرين في اجتماع مجموعة التعاون الأمني مع المملكة المتحدة.



الأكاديمية الملكية للشرطة تنظم محاضرة توعوية عن مساهمة إدارة التدقيق والتحريات الداخلية في احترافية العمل الشرطي‎.



شئون الجمارك تدشن منظومة أجهزة أشعة متطورة في مطار البحرين الدولي‎.



بناء على توجيهات سمو المحافظ...شرطة الجنوبية تقبض على عدد من العمالة المخالفة والباعة الجائلين.



مدير شرطة المحرق يجتمع بوفد من المجلس الأعلى للمرأة لبحث توحيد خدمات مكتب حماية الأسرة والطفل.



مساعد وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.



خلال لقاء مفتوح .. الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة يلتقي بالكوادر في الصحة الأولية.



مجمع السلمانية الطبي يباشر بعلاج خمسة مصابين في حادث سقوط مبنى بالجنبية.



رئيس المجلس الأعلى للصحة: تطبيق الضمان الصحي على البحرينيين 2020 ويكتمل بعد 4 سنوات.



وزيرة الصحة تفتتح المختبر المركزي وتدشن مشروع (ميكنة مختبر الأحياء الدقيقة).



النيابة العامة تتلقى بلاغا من ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بشأن قيام أحد الاشخاص بنشر تغريدات مسيئة على حسابه.



رئيس المجلس الأعلى للصحة يشيد بجهود الجهات في مملكة البحرين في تنفيذ مشروع التأمين الصحي.



وزير التربية والتعليم يستقبل عدداً من خريجي الثانوية أصحاب الحالات المرضية.



محافظة العاصمة تدشن النشاط الصيفي لمركز شباب الديه.



ممثلو سفارة الإمارات يطلعون على تجربة وفد أطفال الشارقة في مدينة شباب 2030.



المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعتزم إطلاق برنامج "للزمالة البحثية".



المحافظة الشمالية تواصل حملتها ضد برك السباحة المخالفة.



ديوان الخدمة المدنية ينظم جلسة نقاشية حول سير تطبيق نظام (أداء) للعام 2017



المحافظة الجنوبية تتفقد عددا من المواقع في الرفاع للاطلاع على الاحتياجات الخدمية.



بعد وصول إخطار من هيئة (الغذاء والدواء) السعودية.. "المهن الصحية" تعلّق تسجيل مستحضرين لعلاج السكري لعدم تكافؤهما حيوياً.



رئيس جامعة البحرين يدعو الجامعات إلى توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



سفيرة مصر لدى البحرين: تعاون مصري بحريني في مكافحة الإرهاب يشمل تبادل المعلومات.



مجلس إدارة تمكين يناقش مستجدات تطوير برامج دعم الأفراد والمؤسسات.



الصين تدشن النموذج البحريني العالمي لريادة الأعمال الشهر المقبل.



ناشطون بلندن يحشدون لاحتجاج ضدّ زيارة أمير قطر.



في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية الرئيس السيسي: الخطر الحقيقي الذي يواجه بلادنا هو محاولة تفجيرها من الداخل.







خ.أ



بنا 0127 جمت 23/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/23 - 54 : 04 AM