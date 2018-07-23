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الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق
2018/07/23 - 53 : 04 AM
المنامة في 23 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الاثنين في مملكة البحرين حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق، ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، وتقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.

درجة الحرارة العظمى 42 م الصغرى 31 م.

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 15%.

حذرت إدارة الإرصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

اررتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

شروق الشمس: 04:58 صباحا.. وغروبها في 06:30 مساءا.


خ.أ

بنا 0453 جمت 23/07/2018



عدد القراءات : 50         اخر تحديث : 2018/07/23 - 19 : 08 AM
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