الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق

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2018/07/23 - 53 : 04 AM
المنامة في 23 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الاثنين في مملكة البحرين حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق، ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل.
الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، وتقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.
درجة الحرارة العظمى 42 م الصغرى 31 م.
الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 15%.
حذرت إدارة الإرصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.
اررتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
شروق الشمس: 04:58 صباحا.. وغروبها في 06:30 مساءا.
خ.أ
بنا 0453 جمت 23/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/23 - 19 : 08 AM