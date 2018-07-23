الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 23 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الاثنين في مملكة البحرين حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق، ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، وتقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.



درجة الحرارة العظمى 42 م الصغرى 31 م.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 15%.



حذرت إدارة الإرصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمواج عالية لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



اررتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



شروق الشمس: 04:58 صباحا.. وغروبها في 06:30 مساءا.





خ.أ



بنا 0453 جمت 23/07/2018







عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/07/23 - 19 : 08 AM