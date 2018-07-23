وزير الخارجية السعودي يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن الرياض في 22 يوليو/بنا/ استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في الرياض اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.



وافادت وكالة الانباء السعودية (واس) أنه "جرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع في اليمن، وما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني".



حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.



خ.أ



بنا 2231 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/23 - 47 : 01 AM