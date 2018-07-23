رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى ديموقراطية تعددية أديس أبابا في 22 يوليو/بنا/ نقل مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عنه قوله إنه "يتعين على إثيوبيا تطبيق ديموقراطية متعددة الأحزاب تدعمها مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون".



وحسب وكالة (رويترز) أضاف المسؤول الاثيوبي "ما من خيار سوى تطبيق ديموقراطية تعددية في ضوء الوضع السياسي الحالي، سيسمح لنا هذا بالتفاوض بشأن خلافاتنا بسلمية وضمان التقدم الدائم".



وأشار مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي إلى "أن الأحزاب رحبت بالإصلاحات السياسية التي قادها أبي وعبّرت عن رغبتها في إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات التي من المقرر إجراؤها عام 2020".



تسمح إثيوبيا بالمنافسة بين الأحزاب لكن كل المقاعد في البرلمان يشغلها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الذي يتولى السلطة منذ عام 1991 في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة.



يذكر أن أبي أحمد منذ توليه منصب رئيس الوزراء في هذا البلد في أبريل هذا العام قام بعدة إصلاحات تضمنت إطلاق سراح السجناء السياسيين وتخفيف قبضة الحكومة على الاقتصاد وتحقيق السلام مع إريتريا المجاورة.



خ.أ



بنا 2128 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/23 - 37 : 12 AM