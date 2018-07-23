أمريكا تحث الأطراف بجنوب السودان على الالتزام الكامل بمفاوضات شاملة تؤدي إلى حكومة انتقالية واشنطن في 22 يوليو/بنا/ حث البيت الأبيض الأمريكي اليوم الأحد الأطراف بجنوب السودان على الالتزام الكامل بمفاوضات شاملة للجميع بشكل حقيقي تؤدي في النهاية إلى حكومة انتقالية تمثل الجميع وتخضع للمساءلة.



وقال إن الشعب في جنوب السودان يستحق نهاية للعنف ومستقبلا ينعم بالرخاء والحرية مؤكدا أن واشنطن ستظل ملتزمة بدعم شعب جنوب السودان لتحقيق تطلعاته في

السلام والرخاء.



إلى ذلك شككت الولايات المتحدة في قدرة رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزعيم المعارضة رياك مشار على قيادة انتقال سلمي نحو الديموقراطية والحكم الرشيد في البلد الذي يشهد صراعا اهليا داميا منذ عام 2013.



وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن القادة في جنوب السودان بمن فيهم سيلفا كير ونائبه السابق وزعيم المعارضة الحالي رياك مشار "لم يظهروا القيادة المطلوبة لتحقيق السلام الحقيقي والحكم المسؤول في جنوب السودان".



وبلهجة شديدة أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تكون ضامنا لأي اتفاق ولن تمول أو تطلب مزيدا من الموارد من الأمم المتحدة لدعم الحكم الانتقالي في جنوب السودان في ظل غياب "الالتزام الدائم والمثبت بالسلام والشمولية والمحاسبة المالية والحكم الرشيد".



كما أعرب البيت الأبيض عن بالغ قلقه بشأن الاتجاه الحالي في محادثات السلام في جنوب السودان وندد بإقدام برلمان البلاد على تمديد فترة الحكومة الحالية من طرف

واحد، ودعا إلى عملية سياسية تشمل جميع الاطياف في جنوب السودان وتتضمن مشاركة المرأة والمجتمع المدني.











خ.أ



بنا 2121 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/23 - 27 : 12 AM