مقتل وإصابة 11 مدنياً يمنيا بقذائف مليشيا الحوثي على الاحياء السكنية في جنوب الحديدة الحديدة في 22 يوليو/بنا/ قتل 7 مدنيين يمنيين وأصيب 4 آخرين جراء سقوط ثلاث قذائف هاون أطلقتها مليشيا الحوثي الإنقلابية على الأحياء السكنية بمدينة حيس جنوب الحديدة .



وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ثلاث قذائف هاون أطلقتها مليشيا الحوثي من مواقعها في جبل رأس استهدفت ثلاثة منازل في مدينة حيس اسفرت عن مقتل 7 مدنيين بينهم 4 اطفال وامرأتين ورجل وأصيب 4 آخرين بجروح مختلفة.



واشار المصدر الى ان أبناء مدينة حيس خرجوا اليوم في مسيرة شعبية مطالبين قوات الجيش اليمني بملاحقة ما تبقى من عناصر الحوثي في جبل رأس والمجاعشة التي تعد مواقع لاستهداف الأحياء السكنية وسقوط العشرات من المدنيين من أبناء المدينة .





س.ي



بنا 2016 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/22 - 52 : 11 PM