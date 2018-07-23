بشراكة مع "تمكين"وبتنظيم من اكاديمية الشرطة ... انطلاق فعاليات "المعسكر الصيفي العاشر" المنامة في 22 يوليو/ بنا / انطلقت اليوم فعاليات المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" والذي يستمر حتى 9 أغسطس القادم .



وأكد العميد إبراهيم حسن الشيب آمر الأكاديمية الملكية للشرطة على أن المعسكر الصيفي يهدف إلى توجيه طاقات الشباب البحريني فيما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة ويعزز لديهم روح المواطنة والانتماء وحب العمل واستثمار أوقات فراغهم في مثل هذه البرامج والتي تفتح لهم آفاقا لمستقبل مشرق، وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية وتهيئتهم لمتطلبات الانخراط في سوق العمل.

وبدأ برنامج الفترة الصباحية برفع العلم بالطابور الصباحي بمشاركة الفرقة الموسيقية لوزارة الداخلية، في إطار العمل على ترسيخ المواطنة والانتماء والولاء وغرس الروح الانضباطية والاعتماد على النفس مع تنمية العمل بروح الفريق الواحد ، وبعد الطابور ، زار الطلبة جامعة البحرين وتم إشراكهم في ورشة عمل حول كيفية توظيف الإعلام الالكتروني.



وبالتوازي مع هذه الفعاليات، شارك طلبة المعسكر في ورش عمل متنوعة الأهداف من بينها ورشة حول القيادة كل يوم الذي يعده مركز سمائي ويهدف إلى تعزيز مفهوم القيادة من خلال العديد من الدروس المترابطة في هذا المجال، كما شارك الطلبة في ورشة حول صناعة الفخار في مركز ابن خلدون.



بعدها شارك الطلبة في برنامج مهارات إبداعية والذي يعده مركز بتلكو للعنف الأسري، حيث يستخدم في هذا البرنامج تطبيقات عملية مختصة بألعاب الذكاء، ثم قام الطلبة في المشاركة في ورشتي عمل وقد تضمنت الورشة الأولى إعادة تدوير السلع المعدومة القيمة وكيفية تحويلها إلى سلع ذات فائدة أما الورشة الثانية فكانت حول كيفية صناعة الصابون المنزلي.







ع.ر/س.ي



بنا 1905 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/22 - 16 : 10 PM