وزير الخارجية الاماراتي يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبوظبي في 22 يوليو /بنا/ استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي اليوم في ابوظبي السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.



وجرى خلال اللقاء بحث مجالات العمل الإنساني المشترك وآليات تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة على الصعيد الإغاثي والإنساني والاستجابة لحالات الطوارئ في مختلف المناطق ومنها اليمن.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.. مؤكداً أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالعمل الإنساني ودعم الجهود الأممية للاستجابة لحالات الطوارئ وإغاثة المحتاجين والمعوزين في اليمن وكافة أنحاء العالم.



وأشاد مارك لوكوك بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات على صعيد العمل الإنساني منوها إلى أن الدولة لديها وعي وإدراك بالأزمات وتعمل على الاستجابة لها بطرق عصرية ومبتكرة.



وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت وبجدارة رائدة العمل الإنساني في العالم ولديها التزام راسخ بالمبادئ الإنسانية وتحرص على دعم الجهود الأممية في هذا الصدد.





س.ي



بنا 1634 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/07/22 - 35 : 08 PM