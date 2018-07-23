الوزير خلف: سوق "المحرق المركزي" في مرحلة التشطيبات النهائية و3 أسواق لبيع التجزئة المنامة في 22 يوليو / بنا / كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن تنفيذ مشروع تطوير سوق المحرق المركزي الذي بلغت كلفته حوالي 6.2 ملايين دينار، وصل إلى المرحلة النهائية.



وأوضح خلف أن الأعمال الإنشائية سيتم الإنتهاء منها خلال الشهر الحالي مع تواصل أعمال التشطيبات النهائية حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، مشيرا الى أن البدء بتسليم المحلات سيكون مع بداية شهر سبتمبر.



وتوقع خلف "الانتهاء من الأعمال الكاملة للمشروع وبدء التأجير في نهاية شهر نوفمبر القادم على أن يتم الإفتتاح الرسمي في شهر ديسمبر القادم تزامنا مع الأفراح الوطنية".



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير خلف للموقع بحضور سعادة وكيل الوزارة د. نبيل محمد أبو الفتح ومدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم الجودر ومدير عام بلدية الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف وعدد من المسئولين في الوزارة وبلدية المحرق والشركة المنفذة للمشروع.



وأكد خلف أن مشروع سوق المحرق المركزي يندرج ضمن المشروعات التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتنفيذها بالمحرق، كما وجه سموه الجهات المختصة إلى دراسة تخصيص الساحة المقابلة لمشروع سوق المحرق المركزي للاستفادة منها كمواقف عامة إلى جانب المواقف الأرضية في مشروع السوق للتسهيل على مرتادي السوق.



وحث سموه على استفادة المواطنين من فرص العمل التي ستتوافر في مشروع السوق المركزي الذي يقام على مساحة 28 ألف متر مربع وثلاثة طوابق تزيد بمقدار 4 أضعاف على مساحة السوق المركزي القديم، وسيضم مركز تسوق تجاريا ضخما ومحلات تجارية على مساحة 3000 متر مربع إلى جانب 106 محلات للأسواق الثلاثة اللحوم والأسماك والخضراوات.



وأوضح خلف أن اهتمام الوزارة بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والسرعة في إنجازه، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه إلى افتتاح السوق أمام الجمهور قبل الربع الأخير من العام الجاري.



وقال خلف "إن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين الرامية إلى تحديث الأسواق المركزية التي أنشئت منذ فترة من الزمن وتلبية لاحتياجات مرتادي الأسواق المركزية من المواطنين والمقيمين ولمواكبة التطورات الحديثة للأسواق المركزية الحديثة من مرافق وخدمات وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق الذي كان شريكا في جميع مراحل تنفيذ المشروع".



وأضاف "ارتأت الوزارة أن يتم استثمار الموقع الحالي لسوق المحرق المركزي نظراً لما يتمتع به من أهمية للمواقع الحيوية بمدينة المحرق، وتضمن المشروع هدم السوق الحالي وإعادة بناء مجمع لسوق مركزي حديث بمواصفات ومنشآت حديثة، على أن يقدم خدمات للباعة والتجار ومرتادي السوق من المواطنين والمقيمين".



وبين خلف أنه "تم التعاقد مع شركة "ذا مولز" للتطوير العقاري لإنشاء وإدارة مجمع سوق المحرق المركزي الجديد، إلى جانب تأسيس شركة تحت مسمى "شركة سوق المحرق المركزي للتطوير العقاري" تقوم الشركة بموجب الاتفاق بتنفيذ مشروع تطوير وإنشاء مجمع السوق المركزي ومن ثم إدارة وتشغيل السوق الجديد".



وأكد خلف أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الأسواق النموذجية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين.



وقال خلف إن سوق المحرق المركزي سيضم 3 أسواق لبيع التجزئة للخضروات والسمك واللحم بمواصفات ومرافق حديثة بعدد 102 فرشة، بالإضافة إلى 18 من الأكشاك ومناضد للبيع، فضلاً عن مواقف للسيارات تحت الأرض Basement تتسع لحوالي (180) سيارة، و61 محلاً تجارياً متعدد الأغراض، و"هايبر ماركت" كبير بالطابق الأول.



من جهته قال مدير عام الشركة المطورة للسوق (تشغيل) خالد يوسف البنفلاح أن السوق سيضم مقاهي شعبية وحديثة ومجمع للمطاعم والوجبات، ومصلى للرجال وآخر للنساء، وخدمات الحكومة الالكترونية والخدمات البنكية، والمرافق العامة والخدمات المصاحبة.



وأضاف "نسعى لأن نقدم نموذجا متقدما من الأسواق المركزية التي يجب أن تكون عليها وفق أحدث المعايير فيه جميع المرافق والخدمات التي تجعل منه سوقا متكاملا" مشيرا الى أن مجمع السوق المركزي يضم سوقا للحم وسوقا للخضار والفواكه وسوقا للأسماك ومحلات تجارية ومقاهي ومطاعم ومنطقة خاصة للشحن والتفريغ ومجهز بأحدث الوسائل والإمكانيات".



وتابع البنفلاح "هذا السوق يشكل نقلة نوعية في موضوع الأسواق المركزية في مملكة البحرين نظرا لما يقدمه السوق من إمكانيات وتجهيزات حديثة تلبي كافة الاحتياجات، ووفق أفضل وأحدث المعايير، وهو سوق نموذجي بلمسات عصرية يلبي احتياجات المجتمع".



وأكد أن المشروع يحظى بدعم من المجلس البلدي لبلدية المحرق عبر تكثيف جهوده لإنجاح هذه المشاريع التي ستكون صرحاً كبيراً تتميز به محافظة المحرق لخدمة قاطنيها حيث أن مشروع تطوير سوق المحرق المركزي يعتبر من المكتسبات المهمة التي تخدم أهالي محافظة المحرق والمقيمين فيها، فضلاً عن كونه سوقاً متطوراً تتوافر فيه مختلف الخدمات والمرافق النموذجية.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1632 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 109 اخر تحديث : 2018/07/22 - 20 : 08 PM