استلام أكثر من 1500 طلب حتى الآن .. الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: آخر موعد للتقديم لــ"فريق البحرين للفضاء" 29 يوليو المنامة في 22 يوليو / بنا / قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور محمد إبراهيم العسيري إن الهيئة استلمت حتى الآن ما يزيد عن 1500 طلب للالتحاق ببرنامج فريق البحرين للفضاء منذ فتح باب التقدم في السابع من شهر يوليو الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن باب التقديم لازال مفتوحاً عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.nssa.gov.bh أمام الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط، حيث سيكون آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الأحد القادم الموافق 29 يوليو.



وحول برنامج فريق البحرين للفضاء أفاد العسيري بأنه قد تم تصميمه بعناية ووفق أفضل الممارسات العالمية لاجتذاب "النخبة" من بين الكفاءات الوطنية في مجموعة من التخصصات العلمية بهدف التأسيس الصحيح لهذا القطاع الواعد وبناء القدرات الوطنية لتطويره مستقبلاً بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، حيث سيعول على فريق البحرين للفضاء الذي سيضم 10 أعضاء لتنفيذ حزمة من المشاريع المتعلقة بالفضاء بعد اتمام عدة برامج تأهيلية وتدريبية داخل البحرين وخارجها على مدى 24 شهراً، مبيناً أن التخصصات المطلوبة تم تحديدها بشكل مدروس ومن خلال تعاون الهيئة مع عدد من الوكالات العالمية المرموقة وبيوت الخبرة الرائدة في قطاع الفضاء وتطبيقاته.



كما أكد العسيري أن عملية الاختيار تم تصميمها بشكل دقيق وهي تستند إلى مجموعة من المعايير وتعتمد على نتائج الامتحانات والمقابلات التي سيخضع لها المتقدمون ممن حققوا معايير وشروط التقدم ووفروا المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة.





م.ا.ب/ع ع



بنا 1613 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 102 اخر تحديث : 2018/07/22 - 19 : 08 PM