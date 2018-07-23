قائد خفر السواحل يفتتح الدورة التخصصية السادسة عشرة في العلوم البحرية ‎ المنامة في 21 يوليو / بنا / افتتح اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، الدورة التخصصية السادسة عشرة في العلوم البحرية، بجناح التدريب البحري بمشاركة 25 ضابط صف من منتسبي قيادة خفر السواحل وسلاح البحرية الملكي البحريني بالإضافة لمنتسبي حرس الحدود السعودي وخفر السواحل الكويتي، وجهاز حماية المنشآت وحرس السواحل الإماراتي.

وألقى قائد خفر السواحل ، كلمة أشار فيها إلى أهداف ومخرجات الدورة التي تتضمن مرحلتين نظرية وعملية وتستمر لمدة أربعة أشهر، وتأتي في إطار الخطة السنوية لقيادة خفر السواحل، بهدف رفع كفاءة منتسبيها.



وتشمل المرحلة النظرية عدة موضوعات منها قانون منع التصادم، وأشغال الخرائط ، والمد والجزر، والعقد البحرية والتخاريز، والأجهزة الملاحية وحالات الطوارئ في البحر ، أما المرحلة العملية فتشمل الإسعافات الأولية، ومكافحة حرائق السفن بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، واعتراض وتفتيش السفن بالتعاون مع خفر السواحل الأمريكي، والتـدريـب العمـلي لتشكـيـل الدوريات البحـريـــة ونقـــاط التفتيش البحريــة.



م.ف.ق/س.ي



بنا 1554 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/07/22 - 18 : 08 PM