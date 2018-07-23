مدير أمانة العاصمة : تطبيق آلية جديدة لتنظيم وقوف الشاحنات لفترات محدودة قريبا المنامة في 22 يوليو / بنا / اكدت أمانة العاصمة بأنها تضع ضمن أولوياتها الدفع بتطوير متطلبات سوق المنامة المركزي عن طريق توفير المقومات الخدمية الرئيسية الضرورية كونه واجهة تجارية متكاملة من الناحية الخدماتية وتنظيم الانشطة التجارية.

صرحت بذلك مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية ابراهيم حميدان خلال الجولة التفقدية التي قامت بها اليوم بمرافقة عدد من المسئولين إلى سوق المنامة المركزي بهدف متابعة مشاريع الصيانة الدورية للمرافق التابعة له.



وبينت حميدان بان سوق المنامة المركزي يعتبر أحد اهم المشاريع التنموية على مستوى البحرين وتنفذ الأمانة خطة تأهيلية لتطوير بيئة السوق ولمعالجة التحديات التي يعاني منها كالحالة الانشائية ومواقف السيارات والبنية التحتية ليكون سوقا متميزا تتوفر فيه مقومات الاسواق الحديثة التي تلبي المتطلبات والاحتياجات تواكب النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المملكة.



وحول ما تم تداوله عبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن اشكالية وقوف الشاحنات بصورة مستمرة بالجزء الشمالي من سوق المنامة المركزي بـأن الأمانة ممثله في قسم ادارة الاملاك والأسواق قد انتهت من اعداد آلية متكاملة لتنظيم وقوف الشاحنات لفترات محددة حيث سيتم البدء بتطبيق الاجراءات التنظيمية المتعلقة بذلك عما قريب بعد استكمال كافة المتطلبات الادارية والقانونية للتنفيذ بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات ذات العلاقة بما يضمن انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.



وأوضحت بأن مفتشي تنظيم الأسواق بالأمانة يتابعون اشغالات المواقف العامة ويتم تحرير المخالفات البلدية للمركبات التي تستغل المواقف بصورة غير نظامية وقانونية، مبينة بان مواقف سيارات مجمع اللولو ومواقف اسواق الخضار والفواكه واللحوم والاسواق المركزية جميعها مفتوحة لمرتادي سوق المنامة المركزي.



وذكرت بأنه يتم دراسة عدد من المقترحات لتطبيقها في سوق السمك والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات فيه وتحسين نظام التهوية المتبع حاليا.



وأضافت مدير عام أمانة العاصمة بأنه حرصا من الأمانة على تعزيز الشراكة مع تجار السوق يتم التنسيق لعقد لقاء مع ممثلي سوق المنامة المركزي من كل القطاعات بهدف اطلاعهم على الخطط التطويرية القادمة للسوق من جهة ومناقشة جميع المعوقات المتعلقة بأعمال الصيانة والتنظيم وسبل معالجتها من جهة أخرى وذلك تماشيا مع سياسة الأمانة بالشراكة المجتمعية.







م.ف.ق/س.ي



بنا 1553 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/07/22 - 18 : 08 PM