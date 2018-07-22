رئيس الأمن العام يترأس في لندن وفد البحرين في اجتماع مجموعة التعاون الأمني مع المملكة المتحدة لندن في 22 يوليو / بنا / في إطار زيارة سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام إلى المملكة المتحدة عقدت مجموعة التعاون الأمني بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة اجتماعها السادس في لندن برئاسة سعادة رئيس الأمن العام والسيد مارك تشالين رئيس فريق التعاون الدولي بوزارة الداخلية البريطانية وحضور السفير سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وممثلي عدد من الجهات الأمنية في البلدين.



وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الأمني القائمة وسبل تطويرها، ومشاريع التعاون المستقبلية بين البلدين في مجالات الأمن العام ومكافحة الإرهاب والمساعدات الفنية في مجالات التدريب بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في المجال الأمني، ومنها التعاون في مجال مكافحة المواد المتفجرة وتعزيز أمن الطيران وبرامج المساعدة الفنية ومجال التخطيط للطوارئ وطيران الشرطة والأمن الالكتروني.



وقدم رئيس الأمن العام، إيجازا حول مستجدات الوضع الأمني، ومسيرة التطوير والتحديث التي أرسى قواعدها معالي وزير الداخلية مما أسهم في انخفاض معدل الجريمة ، وزيادة قدرات وزارة الداخلية في التصدي للإرهاب.



كما تطرق الاجتماع إلى موضوع مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وبحث سبل توثيق التعاون في هذا المجال خصوصاً بعد انضمام مملكة البحرين إلى التحالف الدولي لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت (We protect) .



وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره للمملكة المتحدة بشأن تصنيفها مجموعات بحرينية خارجة عن القانون ، كمنظمات إرهابية ، وذلك بعد ارتكابها أعمالا إرهابية في البحرين وهو ما يعد مبادرة استباقية لمكافحة الإرهاب ، مشيرا إلى الجرائم الإرهابية التي تواجهها البحرين وتطور هذه الأعمال الإرهابية وتنوع أساليبها ، حيث تقف وراءها تخطيطا وتنفيذا عناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران ، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور الحيوي الذي تقوم به البحرين في إطار تعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه محليا وإقليميا ودوليا .



في سياق متصل ، عقد رئيس الأمن العام اجتماعاً مع البارونة إليزابيث سوغ وزيرة الطيران بالمملكة المتحدة ووكيل وزارة الدولة لشؤون النقل في مبنى مجلس العموم البريطاني ، حيث تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال أمن الطيران.



وعلى هامش الزيارة، قام رئيس الأمن العام والوفد المرافق له ، بزيارة إلى مطار "غاتويك" الدولي حيث كان في استقباله كلٌ من السيد بيتر فوتي مدير أمن المطار والسيد كاشف جودري رئيس أمن الطيران بوزارة المواصلات البريطانية وعدد من المسؤولين .



وخلال الجولة ، اطلع رئيس الأمن العام على مرافق المطار والمباني الخاصة بالمغادرين والقادمين من حيث آلية العمل في كيفية تأمين الحركة في المطار من الداخل ومحيطه الخارجي بما يضمن تسهيل حركة المسافرين وتحقيق أكبر كفاءة لإجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى استعراض أجهزة التفتيش الحديثة المستخدمة في منطقتي الشحن الجوي والأمتعة الخاصة بالمسافرين.



واستمع رئيس الأمن العام ، لإيجاز تضمن الخطط والبرامج والدورات التدريبية التي سوف تنفذها وزارة المواصلات البريطانية لعدد من منتسبي مديرية شرطة مطار البحرين الدولي، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الوقوف على الاستعدادات الأمنية اللازمة لتأمين حركة الطيران والمسافرين في الفترة الحالية والمستقبلية ، بما يتفق مع استراتيجية وزارة الداخلية في الارتقاء بكافة الأجهزة إلى أعلى المستويات وتحقيق التميز في الأداء، وبما يتناسب مع مشروع تطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي وتحقيقاً للمتطلبات الأمنية اللازمة لتأمين هذا المرفق الحيوي الهام .





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1455 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/22 - 21 : 06 PM