الأكاديمية الملكية للشرطة تنظم محاضرة توعوية عن مساهمة إدارة التدقيق والتحريات الداخلية في احترافية العمل الشرطي‎ المنامة في 22 يوليو / بنا / نظم مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة بالتنسيق مع إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بالشئون القانونية، محاضرة توعوية بعنوان "مساهمة إدارة التدقيق والتحريات الداخلية في احترافية العمل الشرطي" وذلك بمشاركة 40 موظفا من منسوبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين بهدف اطلاعهم على كل ما يستجد من أنظمة وتشريعات تساهم في قيامهم بعملهم على أكمل وجه.



واشتملت المحاضرة على نبذة عن كيفية إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية والهيكل التنظيمي للإدارة وكذلك أهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها وآلية العمل ، وعلاقتها بالجهات الأخرى والإلمام بالقوانين التي تنظم العمل الشرطي.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1451 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/22 - 19 : 06 PM