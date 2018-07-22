شئون الجمارك تدشن منظومة أجهزة أشعة متطورة في مطار البحرين الدولي‎ المنامة في 22 يوليو / بنا / قام معالي رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بزيارة إلى مطار البحرين الدولي (قسم المسافرين)، وذلك لتفقد جهاز الأشعة ثنائية الأبعاد والذي تم تثبيته مؤخراً.



وكانت شئون الجمارك قامت بتوريد 6 أجهزة كمرحلة أولى من استبدال كافة الأجهزة لديها لكافة المنافذ الجمركية، وتعتبر الأجهزة من أحدث أجهزة الأشعة للكشف عن الممنوعات من خلال الأشعة السينية ثنائية الأبعاد والتي تساعد ضابط الجمارك بالكشف عن المواد الممنوعة بكل سهولة ودقة، من خلال وجود أكثر من 13 أداة تقنية لمعالجة الصور وتحليلها، والتي تتوافق مع المتطلبات العالمية الخاصة بأمن المطارات والطيران ونقل البضائع.



يأتي ذلك في إطار تحقيق الهدف الثاني من الخطة الإستراتيجية لشئون الجمارك 2017-2020 والمتمثل في تحقيق الاكتفاء الكلي بالنسبة للمواد المادية والتكنولوجيا والأتمتة، والذي تندرج منه المبادرة الثانية وهي "ضمان حصول شئون الجمارك على المواد المادية والتكنولوجية المناسبة والكافية لتجنب تعطيل البضائع والركاب"، حيث وضعت شئون الجمارك برنامج لاستبدال الأجهزة الحالية بأجهزة ذات منظومة الأشعة المتطورة بهدف مواكبة التطوير في تكنولوجيا الكشف بالأشعة السينية، والذي سوف ينعكس على رفع معدل ضبط المواد الممنوعة.



وأشاد معالي رئيس الجمارك، خلال الزيارة، بالجهود المبذولة لضباط جمارك مطار البحرين الدولي، مؤكداً أهمية المحافظة على المستويات المتقدمة التي وصلت إليها شئون الجمارك بمملكة البحرين، حيث أن كفاءة الأجهزة الحديثة تقاس بمدى كفاءة العاملين عليها والعمل على الارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1450 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/22 - 18 : 06 PM