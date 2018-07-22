بناء على توجيهات سمو المحافظ...شرطة الجنوبية تقبض على عدد من العمالة المخالفة والباعة الجائلين المنامة في 22 يوليو / بنا / قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي آل خلفية محافظ المحافظة الجنوبية بمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية ورصد الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة والقوانين ، فقد تمكنت شرطة المديرية من القبض على عدد من العمالة المخالفة والباعة الجائلين.



وأوضح أن شرطة المديرية ، قامت بحملة تفتيش في منطقة رأس زويد بالتنسيق مع محافظة وبلدية الجنوبية ، أسفرت عن القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل ، بجانب عدد من الباعة الجائلين ومصادرة كميات من الخضروات والفواكه التي كانت بحوزتهم ، بالإضافة إلى ضبط كمية من علب المشروبات المسكرة.



وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم ، مؤكداً أن المديرية ماضية في تنفيذ الحملات التفتيشية على مدار العام وتكثيفها للحد من مشكلة العمالة غير النظامية والباعة الجائلين.



خ.ب/س.ي



بنا 1447 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/22 - 18 : 06 PM