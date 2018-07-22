مدير شرطة المحرق يجتمع بوفد من المجلس الأعلى للمرأة لبحث توحيد خدمات مكتب حماية الأسرة والطفل المنامة في 22 يوليو / بنا / اجتمع العميد فواز حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بوفد من المجلس الأعلى للمرأة .

ورحب مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بوفد المجلس الأعلى للمرأة ، مشيدا بالرسالة النبيلة التي يضطلع بها المجلس والتي تهدف إلى تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي ، مشيرا بأن هذا الاجتماع يأتي لبحث تطبيق مشروع توحيد الخدمات المتعلقة بمكتب حماية الأسرة والطفل وآلية العمل القائمة بين الجانبين.



بعد ذلك قام وفد المجلس الأعلى للمرأة بجولة تفقدية لمكتب حماية الأسرة والطفل واستمع الى إيجاز من القائمين عليه حول الدور الأمني والاجتماعي الذي يضطلع به ، مشيدين بجهود شرطة محافظة المحرق في تقديم الخدمات الأمنية والاجتماعية لأهالي المحافظة ، ومؤكدين استمرار العمل والتعاون لتقديم كافة أنواع المساعدة للأسر والأهالي ومواجهة القضايا المتعلقة بذلك .



م.ف.ق/س.ي



بنا 1445 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/22 - 17 : 06 PM