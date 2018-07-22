تفجير انتحاري في مطار كابول يتسبب في سقوط 10 ضحايا بين قتيل وجريح كابول في 22 يوليو/ بنا / أعلنت الشرطة ووزارة الداخلية الأفغانية أن تفجيرا انتحاريا وقع في مطار كابول اليوم الأحد أسفر عن سقوط عشرة ضحايا بين قتيل وجريح بعد دقائق من عودة نائب الرئيس الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دوستم إلى البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش إن التفجير وقع بينما كان أنصار دوستم محتشدين عند مدخل المطار لاستقباله.



وعاد دوستم إلى بلاده اليوم الأحد بعد أن أمضى 14 شهرا في المنفى في تركيا وكان قد غادر أفغانستان في مايو 2017 قبل بدء إجراءات قضائية ضده فيما يتعلق باتهامات بخطف وتعذيب خصم سياسي.



س.ي/ع ذ



بنا 1402 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/07/22 - 14 : 05 PM