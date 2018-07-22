الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الأقصى وسائر المقدسات رام الله في 22 يوليو/ بنا / طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم خاصة تلك الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس العربية المحتلة، ويفوق عددها 138 دولة بتحرك فوري لحماية المسجد الاقصى المبارك، وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية، ومدينة القدس المحتلة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن هذا اليوم " أسود في تاريخ مدينة القدس"، وفي تاريخ فلسطين وتاريخ العرب والمسلمين فقد شهد إحدى صور زحف الغزاة على الأقصى المبارك، بمشاركة ألف متطرف من المستوطنين الذين يتمتعون بحماية كاملة من حكومة الاحتلال الاسرائيلي وينفذون سياستها في تحد سافر للأمتين العربية والإسلامية، واعتداء للقوانين والشرائع الدولية.



واضاف " ان مشهد السواد الذي صنعه الغزاة من المستوطنين ضد المسجد الاقصى المبارك وضد أهل مدينة القدس من تجار، ومواطنين في البلدة القديمة، جاء نتيجة للصمت والسكوت على الاقتحامات اليومية التي يتم تنفيذها في هذا الاتجاه".



وحملت الحكومة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية عن اقتحام ألف مستوطن الحرم الشريف واعتدائهم على الفلسطينيين كما حملت حكومات الامتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي المسؤولية عن التقاعس والصمت ازاء الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه يوميا ضد القدس والمقدسات.





س.ي/ع ذ



بنا 1346 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/22 - 53 : 04 PM