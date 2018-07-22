مساعد وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي المنامة في 22 يوليو/ بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.



وخلال اللقاء، رحب سعادة مساعد وزير الخارجية بسعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج آل خليفة، مشيدًا بالجهود الكبيرة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في نشر قيم التسامح والتعايش ونشر الحوار بين مختلف الثقافات، منوهًا بالدور الهام للمركز في إبراز دور مملكة البحرين في دعم احترام الاختلاف والتقارب الإنساني، وجهوده الدؤوبة لمد جسور التواصل بين مختلف الأديان على المستوى العالمي، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على التعاون والتنسيق المستمر مع المركز، بما يحقق ترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج للانفتاح والتعايش حول العالم.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن سعادته بلقاء مساعد وزير الخارجية، مؤكدًا اعتزاز مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمصدر إلهام لدول العالم في مجال احترام الثقافات والتعايش السلمي.





ن.ف/ع ذ



بنا 1323 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/22 - 38 : 04 PM