جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة المنامة في 22 يوليو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عبر فخامته فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة ، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



خ.ب/ع ذ



بنا 1321 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/22 - 28 : 04 PM