خلال لقاء مفتوح .. الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة يلتقي بالكوادر في الصحة الأولية المنامة في 22 يوليو/ بنا / أقام المجلس الأعلى للصحة وبالتعاون مع لجنة التدريب في الصحة الأولية محاضرة في دار رفيدة حول " التسيير الذاتي والضمان الصحي في الصحة الأولية " وذلك بحضور الوكيل المساعد للصحة الاولية الدكتورة منال العلوي والأمين العام للمجلس الاعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذه وعدد من المسئولين والكوادر الطبية والصحية بالرعاية الاولية.



وفي مستهل اللقاء أكدت الدكتورة منال العلوي بأن مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي تسعى المملكة لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة وبمتابعة حثيثة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.



وأشارت الدكتورة منال العلوي إلى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات والمحاضرات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التعريف ببرنامج الضمان الصحي الشامل ومميزاته التي سوف تساهم في تحسين وارتقاء مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.



وخلال اللقاء رحبت الدكتورة منال العلوي بالأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذه، مشيدةً بالجهود المثمرة والتنسيقية التي يقوم بها المجلس الاعلى في سبيل وضع الركائز الرئيسية لنظام الضمان الصحي، واستعراض ملامح المنظومة الصحية المستقبلية المقترحة والتي ستكون من اهم مخرجات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وتعزز قدرات المستشفيات الحكومية على المنافسة، إلى جانب تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق سوق تنافسية بين مقدمي الخدمة ومشتريها، وخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فاعل، والحرص على تقديم خدمات صحية جيدة وعادلة وذات جودة عالية ومتوفرة للجميع ضمن اطار يحمي كافة الأطراف المشاركة فيها.



ومن جانبه أكد إبراهيم النواخذه بأن مشروع الضمان الصحي سيرفع من جودة الخدمات الصحية دون المساس بالمكتسبات الحالية للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي تأتي في إطار مناقشة جميع الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني وذلك من اجل وضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحي والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عالٍ للجميع، وافساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات صحية الشاملة.



واشار النواخذه إلى أن الضمان الصحي الوطني هو ضرورة تستدعيها عوامل عديده لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة وفق أعلى درجات الجودة بما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة. مشيرا إلى أن جميع ما يتم طرحه ومناقشته سيكون محل اهتمام واثراء لتجربة الضمان الصحي حال تطبيقه.



كما تم في أثناء اللقاء فتح المجال أمام الرد على كافة الاستفسارات والاستماع إلى الملاحظات والمناقشات المطروحة ، وتم في الختام استعراض الخطط التي سوف يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة من المشروع والتي ستشهدها مملكة البحرين، والتي سوف تحدث طفرة نوعية في صالح رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للجميع في المملكة.





ح ب/ع ذ



بنا 1222 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/07/22 - 28 : 03 PM