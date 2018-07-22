سمو رئيس الوزراء يستقبل عددا من أفراد عائلتي حجير والبوري‎ المنامة في 22 يوليو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن شعبنا في كل قرية ومدينة قريب منا ونحرص على أن نكون قريبين منه، فما يربطنا بأبناء هذا الشعب علاقات راسخة تتوارثها الأجيال وهذه الروابط شكلت ولا تزال الباعث للإنجازات الوطنية.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من أفراد عائلتي البوري وحجير، حيث رفعوا الى سموه خالص الشكر والتقدير على تعازي ومواساة سموه في فقيدة العائلة، مؤكدين أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قدوة في احتضان شعبه ومواقف سموه لا تنسى وما حرص سموه على التواصل مع المواطنين في أحزانهم وأفراحهم إلا مثالاً على قرب سموه من الموطنين والشعب.



وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة العمل من أجل أن تسمو قيم التواصل والترابط بين أفراد المجتمع لأنها سمات تمثل جزءا أصيلا من طبيعة المجتمع وتكوينه ويجب الحفاظ عليها كونها المعزز لقوة المجتمع وتعزيز قدرته ومنعته في التعامل مع التحديات.



وقال سموه: "إن قيم التواصل تشكل نهجًا بحرينيًا أصيلا توارثناه عن الآباء والأجداد، وعلينا التمسك به بالشكل الذي يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية ويعزز من التماسك بين أبناء المجتمع الواحد".



وقد رفع أفراد عائلتي البوري وحجير خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي في فقيدتهم، داعين المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخرا لهذا الوطن وشعبه.



خ.ب/ع ذ



بنا 1221 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/22 - 37 : 04 PM