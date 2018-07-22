بدء أعمال الندوة الدولية الثانية حول تعليم اللغة العربية في إندونيسيا نوسا تنجارا في 22 يوليو / بنا / انطلقت في "نوسا تنجارا" بإندونيسيا أعمال الندوة الدولية الثانية حول "تعليم اللغة العربية في جمهورية إندونيسيا.. الواقع والمستقبل"، التي تنظمها الرابطة العالمية لمؤسسات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالتعاون مع جامعة "متارام" الإسلامية الإندونيسية، والمنظمة العالمية للتنمية.



وتناولت الجلسة الأولى للندوة التي بدأت يوم أمس السبت، "تعليم اللغة العربية في إندونيسيا"، فيما بحثت الجلسة الثانية "الصعوبات التي تواجه تعليم اللغة العربية في إندونيسيا"، في حين تطرقت الجلسة الثالثة لـ"آفاق تطوير اللغة العربية للناطقين بغيرها"، أما الجلسة الرابعة فناقشت "تجارب متميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها".



يذكر أن الرابطة العالمية لمؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تم تأسيسها في 2017، بهدف نشر اللغة العربية وإبراز جمالياتها وتعليمها للناطقين بغيرها، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل، وتنسيق الجهود بين المؤسسات والمراكز والمعاهد المتخصصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بما يحقق الارتقاء بأدائها في خدمة العملية التعليمية، إضافة إلى تأهيل وتطوير القدرات والكفايات لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتشجيع البحوث والدراسات التي تهتم بتعلم اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، وتبادل الخبرات مع المعاهد والمراكز والمؤسسات العاملة في مجال تدريس اللغات.



ع ع



بنا 1152 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/22 - 20 : 03 PM