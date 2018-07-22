الخارجية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي لمواجهة تصعيد المستوطنين في الأقصى رام الله في 22 يوليو/ بنا / أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اقتحام المئات من اليهود المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك والقيام بصلوات تلمودية، في إطار إحياء ما يُسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، واعتبرتها جزءا من التصعيد الاحتلالي الحاصل في استهداف المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ورأت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أوردته وكالة الانباء الفلسطينية أن هذا التصعيد يأتي في إطار خطط وسياسات موضوعة من جانب الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة لتهويد البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها، خاصة المنطقة الجنوبية للمسجد الاقصى، وهو ما يجري تنفيذه من خلال "اتحاد منظمات الهيكل" وعديد المنظمات اليهودية المتطرفة الأخرى، التي تحاول تهويد البلدة القديمة وتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا، عبر توسيع دائرة الجمهور المستهدف وجذب المزيد من المشاركين اليهود في تلك الاقتحامات، وصولا الى مضاعفة الأعداد المشاركة بشكل دائم ومستمر لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى.



وقالت الخارجية: "في الآونة الأخيرة بدأت تلك المنظمات المتطرفة تنفيذ برامج خطيرة لتنظيم اقتحامات واسعة عناصرها هذه المرة من الأطفال اليهود لـتوعيتهم بأهمية بناء ما يُسمى بـ"الهيكل"، هذا كله، يأتي تمهيدا وترويجا لقرارات سياسية اسرائيلية خطيرة تمس بالأقصى ومكانته مدعومة بشكل واضح من أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل، وأعضاء كنيست في مقدمتهم عضو الكنيست الليكودي والحاخام المتطرف "يهودا غليك".



وأكدت أن هذا التصعيد يستدعي تعميق التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمواجهة الاستهداف الاسرائيلي للمسجد الاقصى المبارك وباحاته ومحيطه، ويتطلب أيضا تحركا عاجلا من منظمة التعاون الإسلامي وقبل فوات الاوان، لوقف هذه المخططات المستمرة والممنهجة الهادفة الى تطويع العرب والمسلمين للقبول بالتغييرات التدريجية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد الاقصى كأمر واقع يصعب التراجع عنه، تمهيدا للصدمة الكبرى للشعوب العربية والاسلامية في هدم المسجد الأقصى لبناء "الهيكل" المزعوم.



و.ش



بنا 1011 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/22 - 16 : 01 PM