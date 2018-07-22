المحافظة الجنوبية تتفقد عددا من المواقع في الرفاع للاطلاع على الاحتياجات الخدمية المنامة في 22 يوليو/ بنا / انطلاقا من حرص سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في التواصل مع المواطنين من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة مع أهالي المحافظة وتلمس احتياجاتهم قام فريق من المحافظة الجنوبية بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بمنطقة الرفاع للاطلاع على احتياجات أهالي المنطقة الخدمية ووضع المرافق العامة والبنية التحتية بها ورصد هذه الاحتياجات والملاحظات وترجمتها على أرض الواقع عبر التنسيق المباشر بين المحافظة الجنوبية والوزارات المختلفة.

كما قام الفريق بالاطلاع على مستجدات أعمال الصيانة القائمة بمقبرة الرفاع الغربي القديمة والتي وجه بها سمو محافظ المحافظة الجنوبية حرصا من سموه للاهتمام بالمقبرة والحفاظ على حرمتها ورعايتها والتي تأتي ضمن المبادرات الخيرية التي تبنتها المحافظة الجنوبية بالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية.













ل.ب/خ.س



بنا 0857 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/22 - 19 : 12 PM