وزير الأوقاف الفلسطيني يدعو لحماية الاقصى والمستوطنون يستبيحونه وسط دعوات لمزيد من الاقتحامات القدس في 22 يوليو / بنا / طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس بحماية المسجد الأقصى في وجه الاقتحامات التي تقوم بها عصابات المستوطنين بشكل يومي، والتي وصلت اليوم الأحد إلى أعداد كبيرة جدا، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

ودعا ادعيس، في تصريح صحفي، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية الى شد الرحال إلى الأقصى، لصد الهجمات المسعورة، ومواجهتها حفاظا على حق المسلمين الديني، والتاريخي، والسياسي فيه، وفي غيره من الأماكن المقدسة التي تشكل ملكا وقفيا خالصا للمسلمين، لا يجوز بأي حال تغييره، أو تبديله، وسرقته، تحت حجج تاريخية واهية، وكاذبة.



وتأتي هذه الدعوات وسط مزيد من الاقتحامات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك منذ الساعة السابعة من صباح اليوم، من جهة باب المغاربة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الخاصة في ساحات ومرافق المسجد.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية، ان قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى قبل اقتحامات المستوطنين، وشرعت بتنفيذ حملة تمشيط، وتفتيش داخله، وانتشرت في باحاته المختلفة بشكل واسع، لافتا الى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الأقصى في أقل من ساعة، ومن المرجح ارتفاع هذه الأعداد في الساعات المقبلة.



في السياق، منعت قوات الاحتلال دخول مدير التعليم الشرعي في الأوقاف الاسلامية الدكتور ناجح بكيرات من دخول الأقصى، كما منعت المصلين من الدخول اليه من كافة الأبواب، إلا بعد احتجاز بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن عصابات المستوطنين استباحت القدس القديمة، الليلة الماضية، ومارست عربداتها في البلدة، وأدت صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى، خاصة باب القطانين.





خ.س



بنا 0852 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/22 - 17 : 12 PM