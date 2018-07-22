هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب طبريا شمال فلسطين المحتلة نابلس في 22 يوليو / بنا / ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 على مقياس ريختر اليوم الأحد، بحيرة طبريا شمال فلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية جلال الدبيك، "ان هزة ارضية ضربت الجزء الشمالي لبحيرة طبريا بقوة 3.7 على مقياس ريختر، حسب المعلومات الاولية، وبعمق 5 كم تحت سطح الأرض".



وتعرضت المنطقة لعشرات الهزات خلال الايام الماضية، تراوحت قوتها ما بين درجة الى اربع درجات ونصف حسب مقياس ريختر.



و.ش/خ.س



بنا 0758 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/22 - 06 : 11 AM