سمو ولي العهد يهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو المنامة في 22 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة الى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والتطور، مشيداً سموه بالعلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات.





ل.ب/خ.س



بنا 0756 جمت 22/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/22 - 03 : 11 AM